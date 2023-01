Omar Sy, en mémoire des miens

Il est animé d'une énergie à la fois élégante, drôle et familière et garde précieusement et simplement l'humour joyeux de ses débuts. Aujourd'hui, Omar Sy est le frenchie d'Hollywood, c'est lui qui incarne la version française de l'American Dream. Mais qu'a-t-il donc fuit en France ? "Je ne sais pas si c'est réellement une fuite, mais en tout cas, ce que je suis allé chercher là-bas, c'est une forme de sérénité, une forme de recul. La distance géographique me permettait d'avoir un peu de distance avec ce qui m'arrivait", s’exprime-t-il. Le fait de vivre à l'étranger a renforcé son chauvinisme. En vivant à l’étranger, il est défini comme “le Français”, “forcément dès qu'il faut défendre la France, je suis là”, rassure-t-il. Pour lui, être frenchie, c’est combiné “charme et élégance”. Sur sa nationalité, Omar Sy se définit en étant Français, Sénégalais, Mauritanien, mais pas Américain, "je suis très heureux à Los Angeles, mais je ne suis pas Américain pour autant”, appuie-t-il. Avoir une femme d’une autre couleur et des enfants métisses lui procure une furieuse envie d’apaisement qui est profondément ancré en lui. “Le mélange et l'harmonie, je le vois, je le vis, donc je sais que c'est possible et donc forcément, j'ai peut-être plus d'espérance que les autres peut-être”. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.