Opérations ratées, une star du bistouri dans la tourmente

Lauréat de la faculté de médecine, chef clinique à 27 ans, Benjamin Azoulay est considéré comme une star du bistouri. Il est le chirurgien des candidates de téléréalité. Sauf qu'aujourd'hui, dans le sillage de deux influenceuses, plusieurs ex-patientes l'accusent de négligence, faute professionnelle et de mauvaises suivis post-opératoire. Dans la tourmente médiatique et dans le collimateur de l'ordre des médecins qui n'apprécient pas son goût pour les caméras, Benjamin Azoulay ne se démonte pas. Le chirurgien esthétique a affirmé que ces allégations n'ont pas bouleversé son activité et qu'il continue à opérer dans sa clinique du 16e arrondissement. Notre équipe l'a rencontré.