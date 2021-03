Où est mon colis ? Le casse-tête des livraisons

À l'origine, une idée française développée dans les années 80 par les pionnières de la vente par correspondance : les 3 Suisses et La Redoute. Tombé en désuétude, ce concept retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à l'explosion du commerce en ligne et des sites de vente entre particuliers. Supérette, opticien ou fleuriste se sont peu à peu transformés en petits bureaux de poste. Derrière une promesse d'une livraison toujours plus rapide et toujours moins chère, l'histoire de l'itinéraire de vos colis et de ceux qui parfois se perdent à jamais. Acheté en ligne que ce soit chez un e-commerçant ou entre particuliers a une conséquence collatérale, l'explosion du nombre de cartons en transit. Il y a eu près d'un milliard l'an dernier. Pour faire face, les points relais se multiplient. En France, il y en a actuellement plus de 30 000. Leur nombre a bondi de 40% en un an. Ce qui n'évite pas les pertes et les produits cassés. Mondial Relay est le leader européen du secteur. En 2020, l'entreprise a transporté 141 millions de colis. Un record depuis sa création. Découvrez comment professionnels du transit et commerçants en points relais tentent de faire face à la saturation. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.