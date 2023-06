La revanche d’une bimbo : les confidences de Pamela Anderson

On la retrouve sur la plage de Santa Monica, en Californie, puisqu'elle vit désormais entre Los Angeles, avec ses deux fils, et Vancouver où elle a grandi. Loin de l'image de bimbo de Malibu qui l'a rendue star, mais l'a consumée. Ce dimanche soir, Pamela Anderson se présente à nous sans artifice. À 55 ans, elle veut raconter le chemin de vie d'une enfant blessée, d'une épouse battue, femme objet pour les hommes, devenue femme engagée pour les animaux. Ses parents se disputaient beaucoup et elle était comme un protecteur de son petit frère. Elle a toujours eu l'instinct maternel. Son père était alcoolique. Ce qu'elle a ressenti enfant la hante encore, comme des fantômes qui l'accompagnent toute sa vie. Aussi, quand elle était très jeune, son baby-sitter a abusé d'elle et menacé d'abuser de son petit frère si elle ne faisait pas des choses avec cette dernière. C'est la chose la plus difficile qui lui soit arrivée dans sa vie. Elle avait quatre ou cinq ans. Puis, elle a été violée à douze ans par un homme qui en avait 25. Elle voulait se libérer de son corps abusé, elle l'avait exposé à la une de Playboy. Elle avait l'impression que Playboy lui permettait de reprendre les choses en main. Elle n'a jamais fait d'audition pour "Alerte à Malibu". Elle y est allée avec une amie. Les gens de la série n'arrêtaient pas de lui demander de venir, mais elle ne voulait pas. Et quand finalement, elle y est allée, c'est devenue une série très populaire, diffusée dans plus de 150 pays. Et quand elle a commencé à comprendre que les gens la confondaient avec son rôle, elle a eu l'impression d'être obligée d'être ce personnage de dessin animé qui a pris son envol sans elle.