Panne sèche : pénurie d'essence et marché noir

En raison des grèves dans les raffineries, de nombreuses stations connaissent des difficultés d'approvisionnement sur le territoire français. Des gérants des stations-services, des automobilistes ainsi que des agriculteurs sont fortement touchés par cette pénurie. Dans le Nord, par exemple, l'un des départements les plus touchés de France, la pénurie a commencé il y a deux semaines. Même des dépanneurs frôlent la panne sèche. Alors, certains font des centaines de kilomètres pour chercher l'or noir. L'angoisse de la panne sèche est encore plus forte chez certains professionnels, en particulier les agriculteurs. Pour éviter de trop consommer de carburants, certains ont recours au système D. Mais si on veut aussi éviter les files d'attente interminables aux stations, il faut débourser plus que d'habitude, 2,98 euros le sans plomb, 2,90 le gazole. Ces stations profitent de la pénurie. D'autres réalisent des marges encore plus confortables, au marché noir. Ces derniers jours, leurs annonces fleurissent sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Damien, étudiant, qui espérait bien gagner 1 000 euros cette semaine avec son petit trafic. Il a revendu jusqu'à dix euros le litre sur les réseaux sociaux. De l'essence qu'il a mise dans des jerricans. Lui et quelques autres profitent du désarroi des automobilistes, de conducteurs de deux-roues au bord de la panne sèche. La revente des carburants au marché noir est punissable de six mois de prison et 3 750 euros d'amende. Mais cela ne dissuade pas certains profiteurs de crise. Ce week-end, il manquait au moins un carburant dans près d'une station sur trois en France. Une situation en légère amélioration.