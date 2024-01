Paradis turquoise : l’archipel des milliardaires

Le petit paradis, ce sont les Turcs et Caicos, surnommés les "Îles Turquoises". Il s'agit d'un archipel britannique de 44 îles quasi désertes, entre les Bahamas et le Cuba. Des kilomètres de plages de sable blanc et 30 degrés en moyenne toute l'année. Une faune marine exceptionnelle, la quatrième plus grande barrière de corail au monde, 225 kilomètres de long. À seulement une heure et demie des États-Unis, les Turcs sont devenus le refuge des milliardaires et des stars américaines, qui ont bâti des villas démesurées. Celle de Bruce Willis est achetée 34 millions de dollars. Rihanna, Justin Bieber ou encore Kim Kardashian, y passent régulièrement leurs vacances. Une armée de petites mains, venue des îles les plus pauvres des Caraïbes, est au service de ces ultras riches, parfois au péril de leur vie. En 20 ans, cet archipel a connu un boom de l'immobilier, qui modifie sans cesse son littoral, et pose des problèmes environnementaux. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de s'offrir une villa, l'archipel offre 25 hôtels de luxe. Mais vivre aux Turcs et Caicos coûte très cher, notamment pour les denrées alimentaires. Dans l'archipel, tout est importé ou presque. Sur chaque produit, il y a plus de 40% de taxes.