Parc Astérix : le frisson des Grands Huit

À 10 heures, tout le monde est dans les starting-blocks. Aurane et une quinzaine d'amis lycéens viennent fêter la fin des cours. Tous se ruent vers la nouvelle attraction du parc. Un grand huit de 1 300 mètres de long, classé dans le top 20 mondial des montagnes russes les plus spectaculaires. Une première descente en marche arrière, avant de monter à 50 mètres pour prendre de la vitesse, 110km/h, record de France. Le train chute à 101 degrés, plus que la verticale. Une minute quarante d'adrénaline. Une attraction unique, pensée et réalisée en cinq ans, avec un investissement record de 36 millions d'euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes. Il propose au total huit attractions extrêmes, en bois, dans l'eau, tête à l'envers et pieds dans le vide. Les 2 400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2 500 000 visiteurs chaque année. Au moindre problème, le personnel coupe l'électricité, des freins installés le long du parcours interviennent pour arrêter le terrain. Les freins sont testés chaque semaine. Les boulons et systèmes électriques, eux, sont testés tous les jours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.