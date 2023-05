Parc d'attractions, la famille de forains qui défie Disney

Le donjon de l'extrême, 100 m de hauteur, c'est la plus grande tour de chute libre de l'Europe et l'une des attractions stars de Nigloland. Perdu au milieu de la campagne champenoise, ce parc à thème est devenu le cinquième le plus visité en France. La folle réussite de deux fils de forains qui ont fait le pari, dans les années 80, d'installer leur manège entre champ et forêt. En copiant les recettes des grands parcs, le Petit Poucet a depuis multiplié par sept sa superficie et sa fréquentation. L'an dernier, 760 000 visiteurs s'y sont rendus. C'est un record ! Le jour du tournage, plus de 10 000 visiteurs étaient attendus sur place, grâce à un atout de taille en cette période d'inflation : l'entrée du parc est deux à trois fois moins chère que chez les grands concurrents, avec en prime le parking gratuit. Un argument pour séduire un public populaire et les familles nombreuses. Comment cette famille de forains est-elle parvenue à se faire une place à l'ombre des géants comme Disney ou Astérix ? Nous avons rencontré Rodolphe et Lara. Ils sont les héritiers de la famille de forains qui a créé ce royaume du divertissement. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.