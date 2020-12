Parents, ados : la guerre des smartphones

De nombreux ados y passent plusieurs heures par jour. D'autres en sont carrément accros et ne décrochent plus la tête de leur écran. Le smartphone s'est imposé en quelques années comme le meilleur ami de nos adolescents, ce qui n'est pas le cas des parents qui, dépassés, tentent de réagir. Entre laisser-faire et interdiction totale, la guerre du portable est belle et bien déclarée dans les familles. Dans la région de Lille, Ophélie, 12 ans, se précipite chaque soir après l'école sur son portable. Elle y passe cinq heures par jour, avec un petit faible pour la dernière appli à la mode chez les ados : Tik Tok. Un réseau social qui rassemble 800 millions d'abonnés dans le monde et où le but du jeu est de réaliser une vidéo de 15 secondes dans laquelle on danse et on chante en play-back. Une vidéo qui sera bien sûr diffusée ensuite à ses abonnés, une centaine pour la jeune fille. Pourtant, d'après de nombreuses études, cette surexposition aux écrans peut entraîner des troubles du sommeil, des difficultés à l'école et augmenter les risques d'isolement. En France, le ministère de la Santé déconseille d'ailleurs fortement tous les écrans aux enfants de moins de trois ans pour ne pas altérer le développement du cerveau. En France, seul 12% des collégiens n'ont pas de téléphone, au grand désespoir de ses ados qui se sentent marginalisés. Entre laxisme et interdiction totale, d'autres parents ont choisi le compromis : pas de téléphone à table ou encore portable éteint à 21h30 en semaine. Des mesures d'urgence prises par une mère de famille alors que les notes de son aîné baissaient inexorablement. Elle a bien tenté aussi d'opposer à ses enfants d'autres sources de distraction, comme le UNO ou le Mikado. En vain.