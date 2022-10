Parents et enfants face aux juges

En France, 286 000 mineurs font l'objet de protection judiciaire, de l'accompagnement ponctuel par des professionnels, au placement en foyer ou en famille d'accueil. Ces décisions sont prises par des juges des enfants lorsque la santé, l'éducation ou le développement physique d'un mineur est compromis au sein de sa famille. Au tribunal judiciaire du Mans, les juges des enfants nous ont exceptionnellement ouvert les portes de leur cabinet et des histoires qui s'y racontent, autant de vies tourmentées, voire brisées. La protection de l'enfant s'occupe 70 % de leur activité. Le reste, c'est la répression de la délinquance des mineurs : trafic de drogue, vol ou agression. Dans les deux cas, les magistrats privilégient l'intérêt d'enfant exposé à la violence, souvent en manque d'affection. Ils tentent de protéger, de redresser des parcours de vie qui commencent dans la douleur et la violence. Même face à des parents désinvestis, voire récalcitrants, les juges tentent tout pour maintenir le lien familial. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.