Pas dupe : le business risqué des copies

Le #Dupe, signifiant duplicata, comptabilise trois milliards de vues sur TikTok. Ce sont des copies bas de gamme des produits de marque, vendus beaucoup moins cher. Le modèle est reproduit quasi à l’identique, sans inscrire le nom de la marque. En cette période de forte inflation, ils sont devenus synonymes de bon plan que la jeune génération s’échange fièrement sur les réseaux sociaux. La quasi-totalité des dupes a une seule et même origine, la Chine. Officiellement interdite, la contrefaçon est tolérée, car l’économie parallèle génère chaque année des centaines de milliards d’euros de recettes. Aujourd'hui, le marché des dupes est devenu colossal, notamment avec l’arrivée des nouvelles plateformes en ligne. Les copies à petit prix sont-elles réellement des bonnes affaires. Jusqu'où a-t-on le droit de s’inspirer, sans tomber dans l’illégalité ? La tendance inquiète l’industrie du luxe et interpelle les autorités de santé publique. Plus de 300 plaintes ont été déposées par une avocate contre des plateformes de vente en ligne. En 2022, 16% des cosmétiques se sont révélés dangereux au regard des normes françaises. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.