Passion mambas : la chasse au serpent le plus dangereux du monde

À Nelspruit, en Afrique du Sud, tout le monde connaît Chris Hobkirk. À 32 ans, il travaille comme ranger pour le parc national Kruger, au Mpumalanga. Il est responsable de la capture et des déplacements des animaux. C'est lui qu'on appelle lorsqu'on découvre un serpent chez soi. Chaque mois dans la région, il y a toujours des dizaines de personnes qui se font mordre par un serpent. Ce qui intéresse Chris, c’est le roi des reptiles, le fameux black mamba. Le mamba noir est le serpent le plus dangereux de l'Afrique. Il doit son nom à la couleur de l'intérieur de sa gueule. Il peut attaquer en une fraction de seconde et peut se déplacer à trois kilomètres heures. C'est le serpent le plus rapide au monde. Il peut atteindre jusqu’à 3m50 et peut vivre jusqu’à douze ou quinze ans. La morsure du mamba noir provoque une paralysie du système nerveux. Si les victimes ne sont pas prises en charge, la mort survient par asphyxie en moins de deux heures et si la morsure n’est pas soignée assez vite, il faudra amputer. Mais face à un tel danger, Chris n'est pas impressionné. La chasse au serpent, il en fait tous les jours. Il les étudie pour ensuite les relâcher. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore événements internationaux.