Patrick Sébastien, sa nouvelle vie

Dans les bureaux parisiens de Magic TV, sa société de production, Patrick Sébastien vit au milieu de ses succès passés. Il détient encore le record des émissions de divertissement les plus regardées avec 17,5 millions de spectateurs pour le Grand Bluff en 1992. Filmé en caméra-caché, il piège sa propre mère. Mais depuis la fin de ses émissions, il y a deux ans, l'amour-propre de Patrick Sébastien en a pris un coup et son entreprise tourne au ralenti. Un agenda considérablement allégé auquel ce boulimique de travail a eu du mal à s'adapter. Pour tuer le temps, dans sa maison de Boulogne-Billancourt, il s'adonne à l'une de ses addictions, les mots-croisés. "Je crois qu'en 35 ans, je n'ai pas passé un mois sans être, au moins une fois, le samedi chez les gens. C'est pour ça que pour moi aussi, c'est un manque, c'est une cam. Normal donc qu'il faut se désintoxiquer de ça", nous confie-t-il. Patrick Sébastien veut sa revanche, puisque "Le Grand Cabaret" n'est plus à la télé, il veut le faire revivre sur scène dans tous les Zénith de France. Covid oblige, il a repoussé la tournée en automne 2021. Patrick Sébastien a réussi à se mettre à l'abri financièrement. À défaut de faire l'animateur, il fait aujourd'hui l'acteur au théâtre. Quand il n'a pas d'obligations à Paris, l'artiste vit dans le Sud-ouest où il a ses racines. Patrick Sébastien, l'insubmersible, n'est pas prêt de prendre sa retraite, il prépare en ce moment deux nouvelles pièces de théâtre, un jeu télévisé et une tournée des plages.