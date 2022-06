Paul Pogba se confie dans "Sept à Huit" sur sa famille, ses rêves et son goût du spectacle

Son sourire lumineux, sa sérénité en témoigne. Paul Pogba est épanoui dans sa vie personnelle comme sur les terrains de football, même s'il n'a pas tout à fait réalisé son rêve d'adolescent. Qu'est-ce qui a guidé la réussite de cet enfant de Seine-et-Marne ? Quels sont ses rêves à 29 ans alors qu'il est à un tournant de sa carrière. Simple et charmant comme on l'imaginait, mais sage et posé comme on ne le soupçonnait pas. C'est à Manchester que nous retrouvons Paul Pogba là où le champion du monde est arrivé à l'âge de 16 ans, à l'âge où il rêvait être le plus grand milieu de terrain de l'histoire du football. À 29 ans, est-il à la hauteur de son rêve de gauche ? Et la trentaine en ligne de mire, renoncerait-il à son extravagance ? Les looks excentriques qu’il a souvent arborés, son image de leader de l’équipe de France, son envie de gagner, sa famille qui l’a vu grandir, et celle qu’il a fondée… Tout en humilité, le milieu des Bleus se dévoile comme rarement dans cet entretien. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.