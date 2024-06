Peur au volant : enquête sur les airbags tueurs

Au moins six personnes auraient perdu la vie en France. Ces morts auraient-ils pu être évités ? L'histoire commence dans les départements d'outre-mer par une série d'accidents. Il y a eu au moins sept blessés et cinq morts entre 2018 et 2023. Selon les premières enquêtes, le modèle d'airbag défectueux se détériore suite à une exposition prolongée de la voiture à la chaleur et à l'humidité. En temps normal, l'airbag est censé se gonfler en cas de choc. C'est le générateur de gaz qui permet le gonflement du coussin. Mais sur le modèle mis en cause, l'air chaud et l'humidité s'infiltrent, altérant ce gaz au fil du temps. Au moment du déclenchement, le gaz brûle plus rapidement que prévu. La pression trop forte fait exploser le boîtier en acier en projectile potentiellement mortel. Après un décès survenu outre-mer en 2019, la direction de Stellantis indique avoir envoyé, à partir de 2020, une lettre de rappel à 19 000 propriétaires de Citroën et de DS dans cinq départements ultra-marins.