Peur au volant : sur la route la plus dangereuse de France

Francis et Arlette ne sont jamais rassurés quand ils empruntent la nationale 4. Il y a deux ans, le jour de Noël, le couple de retraités a fait un accident en rentrant du restaurant. Francis respectait la limitation de vitesse de 80 km/h. Ils s'en sortent avec quelques égratignures malgré un choc extrêmement violent. Leur véhicule est projeté dans le champ. La portière est arrachée. Dans la voiture qui suivait, un couple et ses enfants s'en sortent aussi miraculeusement. Le conducteur qui les a percutés se serait endormi. Il n'avait pas bu d'alcool. Francis non plus. Sur cette portion de la nationale 4, le moindre écart peut être fatal. Cette partie de la nationale 4 en Seine-et-Marne est l'une des routes les plus dangereuses de France. Un accident en moyenne par semaine et depuis le début de l'année, déjà un mort et quatre blessés. À sa création, la route nationale 4 permettait les échanges de fret entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, sa partie en Seine-et-Marne est saturée entre les banlieusards qui travaillent à Paris et les poids lourds. Il y a bien juste à côté une autoroute, mais pour éviter 35 euros de péage et un détour de 60 kilomètres, les transporteurs se rabattent sur la nationale.