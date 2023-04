Philippines, le pays des Miss

Cela fait deux semaines, que Marie-Rose s'entraîne huit heures par jour sur une chorégraphie imaginée par son cousin travesti. Elle se prépare pour le concours de Miss de San Narciso, une petite ville dans le Nord des Philippines. Marie-Rose, âgée de 22 ans, vient d'obtenir son diplôme d'infirmière. Elle a refusé un premier poste pour se consacrer exclusivement à ce concours. En tout, la jeune infirmière a dépensé 350 euros, le salaire mensuel moyen aux Philippines. Mais si elle est élue, elle pourrait partir avec le double et la perspective de continuer son parcours, pour peut-être un jour rejoindre ses idoles. Pour Marie-Rose, le chemin est encore long. Quand elle ne s'entraîne pas, elle vend des brochettes dans le stand de sa mère, Jeanine. Cette mère de famille cumule deux boulots pour gagner 400 euros par mois. C'est elle qui a financé les études d'infirmière de sa fille qui lui ont coûté 3 400 euros. Mais sa fille est une graine de championne. Marie-Rose a gagné tous les concours amateurs de sa région. Aux Philippines, les Miss sont considérées comme des superstars. Miss Univers, Miss Monde, Miss International, ou Terre, les Philippines sont le seul pays au monde à avoir gagné les quatre grands concours internationaux. Les candidates sont formées comme des athlètes dans des camps d'entraînement. Un business qui attire des investisseurs, désireux d'exploiter l'image de ces reines de beauté.