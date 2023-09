Piège en ligne : mirages et arnaques du "dropshipping"

Il s'agit d'un site de dropshipping. Le vendeur n'a aucun stock et s'appuie sur un fournisseur, souvent chinois, qui s'occupe de livrer la marchandise au client. La pratique est légale, mais elle est souvent utilisée par des vendeurs peu scrupuleux qui maquillent de la pacotille pour la revendre à prix d'or sur internet. Ils font leurs marchés sur AliExpress, Wish ou encore Shein, des plateformes chinoises, et osent des marges colossales. En France, la loi autorise le vendeur à fixer ses prix librement, mais elle interdit des méthodes commerciales trompeuses. Les dropshippers en abusent souvent et hameçonnent leurs proies grâce à de la publicité massive. Bienvenue dans le monde merveilleux du dropshipping. Pour le client, au mieux, c'est une mauvaise affaire, au pire, c'est une escroquerie. Depuis cinq ans, le nombre de sites de dropshipping a explosé, car il est de plus en plus simple de monter sa boutique en ligne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.