Pièges en ligne : alerte aux arnaques sur le net

Savez-vous à quel point votre ordinateur et votre smartphone sont des accès pour les escrocs ? En vous envoyant des mails et des SMS frauduleux, ils vont tenter d'obtenir vos coordonnées bancaires, votre sécurité sociale... tout type de données personnelles. Et tout le monde peut en être victime. À 45 ans, Alexandre Jacob est retourné vivre chez sa mère après s'être fait arnaquer sur Internet. Il s'est fait voler 1 500 euros. Depuis, sa banque a bloqué son compte en raison d'un découvert trop important. L'homme a plongé dans la dépression. Salarié dans une jardinerie, Alexandre gagne 1 500 euros par mois. Au début de l'été dernier, il doit faire face à des dépenses imprévues. Une fragilité financière qui le rend vulnérable. Tout débute par une publicité sur Instagram, plutôt alléchante. Un type d'annonce qui pullule sur les réseaux sociaux. De faux chefs d'entreprises prétendent vouloir masquer leurs bénéfices pour payer moins d'impôts. Ils expliquent vouloir faire transiter leur argent sur les comptes en banque de particuliers et les rémunérer pour ce service. Comment ces techniques dites de hameçonnage sont-elles combattues ? Comment éviter de se faire avoir ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.