Pierre-Charles Boudot, un jockey star accusé de viols

À 28 ans, Pierre-Charles Boudot, triple cravache d'or, est l'un des jockeys les plus titrés au monde. Une ascension fulgurante pour ce fils d'un entraîneur de chevaux. En 2019, il remporte plus de deux cents courses, dont le prix de l'Arc de Triomphe. Grâce à ce trophée, Pierre-Charles Boudot alias PCB fait gagner près de trois millions d'euros à son écurie et au propriétaire du cheval. Il a connu des succès en France, mais aussi à l'étranger. En juin 2020, il décroche le trophée de la reine d'Angleterre sur l'hippodrome d'Ascot. Aujourd'hui, le jeune jockey star tricolore est au cœur d'une tourmente qui ébranle le monde fermé des courses hippiques. Un univers qui brasse sept milliards d'euros en France chaque année. Rebecca, jeune cavalière de 23 ans, employée dans une écurie de chevaux de course, est persuadée d'avoir été violée par Pierre-Charles Boudot. L'affaire lève un coin de voile sur un milieu hippique très fermé qui fait bloc derrière le jockey. Pourtant, des langues se délient et racontent des fêtes débridées propices au dérapage, au point que le procureur se demande s'il n'y aurait pas d'autres victimes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.