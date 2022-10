Pierre Niney, un homme pressé ?

Décontracté, souriant, pétri d'intelligence, avec la même aisance dans la vie, à la scène, à l'écran. Depuis qu'on le connaît, on présente Pierre Niney comme un prodige. Plus jeune pensionnaire de la comédie française à 21 ans, plus jeune acteur à recevoir un César dès son premier grand rôle, Yves Saint Laurent, à 25 ans. Malgré lui, il a vite eu l'image du premier de la classe, avant que quelques comédies révèlent un visage plus déjanté. "Premier de la classe, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été le gars vraiment juste en dessous de la moyenne ou à la moyenne. Je n'ai pas aimé l'école", confie-t-il. En revanche, "déjanté, oui, j'aime bien", affirme Pierre Niney. Je trouve très important de ne pas se prendre au sérieux, de faire le pas de côté pour regarder la réalité un peu différemment. Je suis addict au rire, au fou-rire et au fait de se moquer de plein de choses et de soi-même en premier lieu", poursuit-il. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.