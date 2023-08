Plage, la bataille des paillotes

Le restaurant Ginette est une institution dans les Pyrénées-Orientales. Monté et démonté chaque été, il s’est installé cette année au Barcarès, une station balnéaire qui voit sa population multipliée par dix au pic de la saison, avec sa douzaine de campings. Une paillote de 350 places, mais aussi un grand espace de restauration à emporter, avec piste de danse et DJ. De quoi donner à Barcarès des airs d'Ibiza. L’arrivée de ce mastodonte fait trembler les restaurants de plage concurrents. À cinquante mètres de l’établissement, les clients ne se bousculent pas au K-Beach. Au total, il y avait seulement quinze clients ce soir-là. Pourtant, à la même heure, le voisin a fait le plein, trois cents clients. Son équipe est au complet depuis le mois de mai, un bataillon de 49 saisonniers. Pour attirer les saisonniers, qui sont une denrée rare, le restaurant a dû augmenter les salaires de 10% et ils sont même logés gratuitement. L’établissement a déboursé 15 000 euros pour louer un hôtel en réfection, une auberge espagnole, près de Perpignan.