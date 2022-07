Plongée avec les requins : le business du grand frisson au Mexique

Vous êtes en quête d’adrénaline ? Direction Playa Del Carmen, au Mexique. C'est en effet l'un des rares endroits au monde où l'homme peut nager avec un prédateur aussi redouté que le requin bouledogue. Une aubaine pour les 600 locaux qui vivent de ce business de la plongée extrême, parfois controversé. À Playa Del Carmen, tout un business s'est construit autour des requins. En ville, pas moins de 80 clubs proposent ce type de plongée. Une activité qui génère chaque année deux millions d'euros de chiffre d’affaires. Et si cette station balnéaire est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de squale, c'est un peu grâce à Chino, un Mexicain de 52 ans, passionné de plongée depuis sa plus tendre enfance. "Ma première plongée, j'avais huit ans. Mon père était prof de plongée. Quand j'ai vu un requin sous l'eau, il était tellement beau que je suis tombé tout de suite amoureux", raconte-t-il. En 1995, il décide donc d'ouvrir son propre club et il est le premier à proposer aux touristes d'aller plonger avec les requins bouledogue. Mais pour être sûr d'en croiser à chaque fois, il utilise une technique bien personnelle : il nourrit les squales pour les faire venir au plus près des touristes. Chaque plongée nécessite 10 kg de poissons. Une pratique controversée accusée de perturber les habitudes alimentaires des requins. Chino sort en mer deux fois par jour, 7 jours sur 7 pendant la haute saison emmenant avec lui jusqu'à 12 plongeurs. Prix du grand frisson : 150 euros par personne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.