Pluie de dollars : luxe et fortunes de Miami

Tout est parti du Covid. Les États-Unis se ferment, mais la Floride décide de rester entièrement ouverte. Les riches Américains confinés viennent donc se réfugier à Miami et redécouvrent cette ville, son bord de mer, sa douceur de vivre, et surtout sa fiscalité avantageuse. Il n'y a même pas d'impôt sur le revenu. Depuis, Miami semble folle. Les quartiers d'affaires sortent de terre à coup de milliards d'euros. Vous voulez que votre Ferrari soit garée dans votre salon ? C'est possible. Des yachts à 50 millions de dollars ? Des îles privées avec des villas à 35 millions de dollars ? Vous voulez réussir ? Cela tombe bien, Miami ne demande qu'à dépenser de l'argent pour attirer les jeunes prodiges des nouvelles technologies et devenir la première ville économique des États-Unis, la capitale des capitaux. Miami a l'ambition de devenir la future Silicon Valley et se transforme à toute vitesse. Des immeubles entiers sont rasés et reconstruits. Dans le vieux centre-ville, 7 000 nouveaux appartements sont prévus d'ici 2025, un marché estimé à dix milliards de dollars.