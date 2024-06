Pneus mortels ? Goodyear dans le collimateur

Des questions se posent aujourd’hui sur une possible défaillance des pneus, car plusieurs centaines d’accidents, à chaque fois causés par un éclatement des pneus, se seraient produits en Europe, avec toujours le même modèle. Il était fabriqué par Goodyear, une multinationale américaine, troisième constructeur mondial. Le 14 mai dernier, des perquisitions ont été menées en France, en Belgique et au Luxembourg, dans le cadre d’une enquête ouverte à Besançon pour homicide involontaire. C'est une affaire qui n’aurait jamais vu le jour sans la détermination de Sophie Rollet, qui, depuis le village du Doux, fait vaciller l’industrie américaine. Plusieurs éléments laissent penser que Goodyear avait connaissance du danger présenté par certains de ces pneus. Une expertise judiciaire atteste qu’il s'agirait bien d’un défaut de fabrication du pneu. Des informateurs anonymes transmettent à la justice deux clés USB contenant des milliers de documents internes de Goodyear. Ils révèlent que le géant Américain aurait tenté d’éteindre l’incendie en multipliant les accords secrets avec les transporteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.