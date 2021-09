Port-au-Prince, la ville du kidnapping

Depuis quelques mois, Port-au-Prince est devenu kidnapping city. Dans la capitale d'Haïti, les enlèvements sont quotidiens. On en compte jusqu'à vingt par jour et personne n'est épargné. Par exemple, un pasteur qui célébrait une messe retransmise en direct sur les réseaux sociaux, a été enlevé par des hommes armés. Le pasteur et trois de ses fidèles ont été emmenés manu militari et ont été libérés une semaine plus tard, moyennant le versement d'une rançon. Parfois, ces expéditions virent à la tragédie. Ce fut le cas d'un médecin, abattu en plein jour en centre-ville. Un commando de six hommes a attaqué sa voiture et ce dernier a résisté. Des gangs sont derrière ces rapts. Il y en aurait une centaine dans tout le pays. Ils utilisent l'argent des rançons pour financer leur guerre de territoire. Au milieu, les habitants sont pris en tenaille, dans un pays en plein chaos où les forces de l'ordre sont totalement dépassées. En juillet dernier, un commando armé a même exécuté Jovenel Moïse, le président de la République. Ainsi, Port-au-Prince est devenue l'une des capitales les plus dangereuses au monde. Le simple fait d'y marcher dans la rue est devenu un exercice à haut risque.