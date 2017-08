Soprano se confie devant les caméras de 7 à 8. Le rappeur, qui est l'un des artistes les plus populaires parmi les plus jeunes, revient sur sa famille, ses origines modestes et sa difficulté à faire accepter sa carrière à ses proches. Un témoignage sincère dans lequel il revient aussi su le respect et l'amour indéfectible qu'il a pour ses parents.