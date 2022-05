Poubelles à ciel ouvert à Marseille: le fléau des décharges sauvages

Des rues sont encombrées par du mobilier, des pièces de voitures, des gravats jetés à même les bitumes, des hectares de garrigues couverts de déchets dans une réserve naturelle. C'est à Marseille que ça se produit. Dans cette région, des artisans du BTP, des garagistes peu scrupuleux jettent ou font jeter par des petites mains leurs encombrants pour ne pas payer la déchetterie. En face, Jean-Yves Sayag, élu marseillais et son copain Gérald V. tentent de faire respecter la loi. Élu à la métropole d'Aix-Marseille, Jean-Yves est responsable de la lutte contre les décharges sauvages depuis deux ans. Ce fléau défigure des quartiers et toute la cité phocéenne. Avec son ami Gérald, un retraité engagé pour l'environnement, ils font quotidiennement la chasse aux pollueurs. Parfois, ils les surprennent en flagrant délit. Pourquoi le trafic de déchets rapporte-t-il aujourd'hui beaucoup d'argent ? À Marseille (Bouches-du-Rhône), il n'y a pas que des filières de petits trafiquants de déchets qui en profitent de ce gigantesque marché noir. En novembre 2021, un procès a fait grand bruit dans la région. Sept chefs d'entreprise du BTP ont été condamnés pour avoir enfoui des déchets sur 22 terrains agricoles. La tête du réseau a écopé de deux ans de prison ferme. Pour estimer, le coût de la dépollution des champs a atteint les six millions d'euros.