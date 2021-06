Poules de compagnie : ruée sur les gallinacées

Peut-être que dans quelques années, nos villes résonneront de leur caquètement caractéristique. Au moment même où le Parlement européen a demandé la suppression de l’élevage en cage d’ici 2027, les Français se ruent sur les poules pondeuses. Elles sont les stars du moment et leurs ventes ont doublé en un an. Les confinements, les retours au jardin s’accompagnent de ce phénomène un peu surprenant. Le confinement a amplifié le désir de retour à la nature et d’autonomie alimentaire. Partout sur le territoire, on se les arrache. Avec leur plumage de toutes couleurs et de toutes formes, les volatiles ont la cote, y compris sur les réseaux sociaux. En plus, ils réduisent la dépendance alimentaire et les déchets ménagers. Même les citadins se laissent séduire par ces volatiles aussi attachants qu’écolos. Des millions de Français redécouvrent les vertus de la bonne vieille poule des campagnes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.