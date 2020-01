Pourquoi les vendeurs à domicile ont-ils le vent en poupe ?

Le e-commerce ne les a pas tués, les vendeurs à domicile sont même près de 650.000 dans notre pays. Des échanges, des rires, des essayages... Bref, c'est l'humain que le commerce en ligne ne peut pas apporter. Voilà l'une des raisons qui expliquent la progression du secteur ces dernières années. Et le succès profite aux vendeurs indépendants le plus efficace et le mieux organisé. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.