Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et et même autour des monuments les plus prestigieux. A Paris, l’afflux de rats provoque le dégoût et la colère des habitants des quartiers infestés. Une présence liée aux travaux d’urbanisme qui les délogent des sous-sols, aux restes de nourriture omniprésents et à l’inefficacité des pièges mis en place.