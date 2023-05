Premières loges : les invités de Charles III

Il aura passé sa vie à attendre le job. À 74 ans, ce prince souvent mal aimé est officiellement devenu roi et sa femme Camilla, reine. Malgré la pluie, des centaines de milliers de sujets ont célébré leur souverain à Londres. Un rayon de soleil dans un pays rongé par l'inflation et la crise économique. Contrairement à la reine Elizabeth, Charles a souhaité un sacre plus proche du peuple. Moins d'invités, et parmi eux, de nombreux anonymats de la société civile, des hommes et des femmes méritants. Charles sera-t-il aussi populaire que sa mère ? Lord David Anderson, baron d'Ipswich, est membre de la Chambre des lords, l'équivalent de notre sénat. Il est invité au couronnement. Il doit y porter l'habit de cérémonie qu'il revêt normalement une fois par an, lorsque le monarque ouvre la session parlementaire. En 1953, tous les lords étaient présents au couronnement d'Elizabeth. Cette année, ils ne seront que 25 sur 800. Lord Anderson s'estime chanceux. Des lords tirés au sort. La décision fait grincer des dents dans la noblesse, mais David n'est pas n'importe quel lord, sa famille a des liens privilégiés avec les Windsor. Aux côtés des lords, sur les 2 220 invités, Charles a convié 850 personnes de la société civile. Parmi elles, Maria et Julian, responsable marketing et banquier à la retraite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.