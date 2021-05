Pression en terrasse : les recettes d'une réouverture

De nombreux restaurateurs espèrent l'ouverture de leurs établissements depuis 200 jours. Ce mercredi 19 mai, ils jouent la survie de leurs activités. La plupart d'entre eux n'avaient ouvert que depuis six mois quand le gouvernement a annoncé le premier confinement. Cette réouverture donne de l'espoir aux professionnels du secteur de la restauration. Elle est vécue comme un vent de liberté pour les consommateurs français. Mais dans l'euphorie, les nouvelles règles, jauges réduites de moitié et six personnes par table sont un peu oubliées. Ce fameux premier verre, que vous avez bu cette semaine à la terrasse d'un bar ou d'un restaurant, avait un goût particulier. Mais ce qui est pour nous, consommateurs, une forme de libération n'a pas été simple à gérer pour nombre de restaurateurs. Recruter quand d'anciens serveurs ont changé de métier ou sont partis à l'étranger, faire respecter les règles sanitaires et surtout trouver une rentabilité sans service du soir à cause du couvre-feu, ne sont pas faciles à gérer. Cette réouverture est peut-être la fin d'un cauchemar pour les 200 000 bars et restaurants français, une libération. Mais aussi un casse-tête : concilier contraintes sanitaires et rentabilité économique. Reportage dans les coulisses de cette réouverture à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et à Nice (Alpes-Maritimes). Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.