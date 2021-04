Priscille Déborah, la première Française bionique

Avant de devenir la première Française bionique, il y a quinze ans, Priscille Deborah était une jeune mère de famille, cadre brillante dans l'audiovisuel. Une existence à mille à l'heure qu'elle subissait plus qu'elle ne le vivait. En effet, depuis longtemps, elle souffrait d'une profonde dépression. Alors pour en finir avec ce supplice, un jour, Priscille Déborah se jette sous le métro. Après ce geste de désespoir, la mère de famille se réveille sur un lit d'hôpital et le constat est bien pire que ses cauchemars. Et pour cause, sa tentative lui a coûté ses jambes et son bras droit. Mais au fil des semaines et des rencontres, elle reprend peu à peu goût à la vie, "sans s'en rendre compte" comme elle nous le confie. Aujourd'hui, Priscille Déborah a récupéré l'usage de son bras amputé grâce à une prothèse bionique directement reliée à son cerveau. Elle se confie sur son parcours de vie avec Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.