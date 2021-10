Prisons pour islamistes : peut-on les déradicaliser ?

Pour la première fois, une caméra a pu pénétrer au cœur des prisons pour islamistes. Plus de 1 000 détenus radicalisés ou en lien avec le terrorisme islamiste sont aujourd'hui emprisonnés en France. Auteurs d'attentats ou projet d'attentat, complices pour terrorisme, djihadistes revenant de Syrie, propagandistes ou délinquants radicalisés, les profils les plus inquiétants sont incarcérés dans des quartiers de détention spécifiques ultra-sécurisés. Nos prisons comptent un millier de ce type de détenus parfois en fin de peine. Depuis 2016, 635 détenus ont été évalués et pris en charge dans ces quartiers spécifiques. Avec un objectif, un défi pour l'État : éviter qu'ils ne repassent à l'acte en détention ou une fois sortis de la prison. Cette année, 84 de ces détenus seront libérés. L'enjeu est donc capital, mais malgré les 49 millions d'euros alloués à la tâche, vous allez voir qu'elle n'est pas évidente. À Lille, Paris et Fleury-Mérogis, nous avons pu rencontrer les principaux acteurs de ce travail de l'ombre : magistrats, éducateurs, psychologues, agents pénitentiaires, conseillers d'insertion, médiateurs du fait religieux... Jean-François Ricard, procureur national anti-terroriste l'affirme : "Ils ne cessent pas leurs activités quand ils sont arrêtés, ils poursuivent leur prosélytisme, recrutent, certains vont encore plus loin et organisent des actions". Nos prisons comptent un millier de ce type de détenus parfois en fin de peine. L'enjeu est donc capital, mais malgré les 49 millions d'euros alloués à la tâche, vous allez voir qu'elle n'est pas évidente. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.