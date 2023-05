Prix, recettes, astuces... La guerre des burgers

Plus d'un Français sur deux passe au fast-food au moins une fois par mois. Avec 1 500 restaurants, McDonald's est le leader incontesté de ce business de la restauration rapide. Un marché qui affiche une croissance record de 17 % en 2022. Il pèse aujourd'hui 24 milliards d'euros en France. Derrière le géant américain, Burger King et ses 500 restaurants, KFC le roi du poulet et ses 320 fast-foods ou encore Quick, l'enseigne belge, avec plus de 100 restaurants. Ils veulent tous leur part de burger. Derrière ces géants, des dizaines de prétendants bousculent le marché, comme le français G La Dalle. Depuis 3 ans, sept fast-foods ouvriraient chaque jour en France. À l'est de Paris, à deux pas de Disneyland, KFC s'est implanté à Mont Evrin. L'an dernier, l'enseigne américaine a ouvert 25 restaurants, un record. Tout tourne autour du poulet frit décliné en burger, en wrap et en bâtonnet de poulet à la mode, les tenders. L'enseigne bénéficie de l'engouement des Français pour cette viande. En une journée, le restaurant va écouler 4 800 tenders. Une recette américaine, mais du poulet français. C'est l'argument majeur de l'enseigne. La marque achète 50 % de ses poulets dans l'Hexagone. Un chiffre qui a doublé en deux ans. Souvent pointées du doigt pour non-respect du bien-être animal, les entreprises de la restauration rapide veulent montrer un autre visage. Sur place ou à emporter, les fast-foods continuent de progresser, notamment aux alentours des petites villes où des franchises commencent à s'implanter. Découvrez les coulisses d'une guerre commerciale féroce dans laquelle de nouvelles enseignes parviennent à se faire une place. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.