Professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine : la liberté à mort

La France entière est sous le choc depuis trois jours. Samuel Paty, père de famille de 47 ans, professeur d'Histoire-Géographie, a été tué et décapité vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) puisqu'il enseignait à ses élèves de collège la liberté d'expression en utilisant les caricatures de Charlie Hebdo. Le père d'une de ses élèves, assisté par un militant islamiste radical, avait "dénoncé" cet enseignant sur les réseaux et demandé son renvoi de l'établissement. Cette cabale a-t-elle poussé à ce meurtre sauvage un jeune homme de 18 ans d'origine tchétchène ? Sept personnes de l'entourage d'Abdoullakh A. ont été placées en examen. L'enquête devra déterminer les complicités potentielles mais aussi la manière dont le terroriste a choisi sa cible. Lui qui, l'après-midi du drame, demandait encore aux élèves devant le collège leur aide pour reconnaitre sa future victime. Samuel Paty recevra mercredi un hommage national. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.