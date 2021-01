Proxénètes des cités : l'enfer de jeunes filles mineures

Des femmes, parfois des mineures dont le corps est à vendre, on en trouve des milliers sur Internet. Vulnérables ou attirées par de l'argent apparemment facile, elles prétendent toutes être volontaires et avoir plus de 18 ans. Sur certains sites de petites annonces, leurs publications sont facilement accessibles et sans équivoque. L'activité pourrait rapporter jusqu'à 1 500 euros par jour. Mais en réalité, ces jeunes femmes parfois mineures seraient sous la coupe d'anciens petits délinquants reconvertis proxénètes. C'est dans les banlieues, les gares ou les foyers sociaux qu'ils recrutent leurs mains-d'oeuvre. Des prostituées qui reçoivent dans des appartements loués pour l'occasion ou des hôtels bon marché. Un business très lucratif, un phénomène d'ampleur que les policiers appellent "le proxénétisme des cités". Découvrez dans ce document exclusif le calvaire de toutes jeunes prostituées qui souvent se laissent entrainer dans cette activité sans en mesurer les risques. Une enquête exclusive sur la prostitution en cité. Elles n'ont pas 20 ans et enchainent les passes dans les hôtels des banlieues. Notre équipe a recueilli le témoignage de très jeunes filles contraintes à se prostituer et celui de certains proxénètes à peine plus âgés que leurs victimes.