Pyrénées, des granges en or

S'en aller du monde, se déconnecter de la civilisation pour respirer différemment, retrouver une connexion perdue avec la nature, voilà ce que vous disent tous les propriétaires de bergeries et de granges retapées en résidence secondaire. Mais ces granges sont soumises à la loi Montagne depuis 1985. Pour préserver le patrimoine, il y a une série de contraintes aux propriétaires. Par exemple : l'interdiction de mettre des velux ou de mettre des panneaux solaires sur le toit. Dans les Pyrénées, les vieilles bâtisses perdues se vendent comme des petits pains. C'est une vraie tendance. Mais une fois leur perle dénichée, les acheteurs doivent être patients. En effet, pour transformer une grange en résidence secondaire, il ne faut surtout pas avoir peur des travaux.