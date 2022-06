Quatre victimes en 24 heures : la dérive meurtrière d'un père de famille ?

Thierry Cahuzac est accusé d'avoir tué quatre personnes : ses parents et les parents de son ex-femme à l'été 2020. C'était un drame familial lié à sa dérive paranoïaque. Une descente aux enfers que son ex femme et ses enfants racontent pour la première fois à la télévision. Ils espèrent à la tenue d'un procès, mais la justice pourrait conclure à l'irresponsabilité pénale du suspect. Dominique et sa fille Laura contemplent les photos des jours heureux. Des grands-parents très présents, A. Dominique et ses enfants ont une relation fusionnelle, jusqu'à ce jour d'août 2020. Le meurtrier de ses parents serait Thierry Cahuzac, son ex-mari, et ce n'est pas tout. La veille, il aurait également tué ses parents. Il s'agit d'un quadruple assassinat sauvage pour lequel Thierry Cahuzac pourrait ne pas être jugé. Certains experts psychiatres ont estimé que son discernement était aboli au moment des faits. Il serait alors pénalement irresponsable car en France, on ne juge pas les fous. En revanche, pour Patricia, amie de Dominique :"Tout a été calculé, bien planifié. Donc, on ne parle pas de folie. Il n'est pas à sortir, c'est quelqu'un qui est trop dangereux, il a tué quatre personnes". Dominique et ses proches, eux, espèrent que le meurtrier soit jugé. "Nous, on a besoin de ce jugement, pour qu'on nous dise, cet homme a tué quatre personnes. Il va être enfermé, condamné pendant un certain nombre d'années. Ce qui va nous permettre, peut-être, de nous reconstruire".