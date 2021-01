Qu'est devenue Delphine Jubillar ?

Cela fait un mois que Delphine Jubillar a brutalement disparu. Mariée, mère de deux enfants, cette infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle vit à Cagnac-les-Mines avec son mari, leur garçon de 6 ans et leur fille de 19 mois. Depuis quelques semaines, le couple envisageait de se séparer et faisait chambre à part. Cédric a signalé la disparition de sa femme le 16 décembre au petit matin. Il aurait été réveillé à 4h30 par les pleurs de leur fillette. C'est à ce moment-là qu'il aurait constaté l'absence de sa femme. Il a prévenu les gendarmes à 5h30 du matin. Une semaine après la disparition de Delphine, le procureur ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Le dossier devient criminel. Parmi les pistes envisagées, les gendarmes de la section de recherches de Toulouse s'intéressent au mari de l'infirmière et invertissent à deux reprises la maison du couple. Les murs et le terrain sont sondés et même les égouts sont explorés. Aucun élément n'a filtré sur les résultats de ces investigations effectuées en présence de Cédric Jubillar. Delphine et Cédric se sont marié en 2013. La décision de se séparer est prise cet été. Une usure du couple et des difficultés financières en seraient les raisons. Avec la crise de la covid, l'activité de Cédric, auto-entrepreneur dans le bâtiment, s'était écroulée. Pour une proche de la famille qui en a parlé sous anonymat devant nos caméras, le mari avait beaucoup à perdre dans le divorce. Découvrez son témoignage. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.