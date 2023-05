Ramzy : faire rire pour être aimé

Il a un regard terriblement espiègle, qui vous attrape, vous scanne et capte aussitôt ce qui vous amusera. Faire rire pour se faire aimer, c’est le mantra de la vie de Ramzy Bédia, car c’est le rire qui lui a permis de surmonter humiliations et galères. Ramzy a le culte du rire depuis sa plus tendre enfance. Il a sept sœurs et trois filles. Chez lui, depuis petit, ce sont les femmes qui décident de tout. Ramzy tient son humour de sa grand-mère. Ses parents sont algériens et sont arrivés en France en 1962, l’année de l’indépendance de l’Algérie. À l’époque, son père trime pour lui offrir ce qu’il pense être le meilleur. Ils sont onze à la maison et son père a continué de travailler après la retraite, à 80 ans, pour pouvoir lui payer l’école privée. Mais à l'école, il avait tout le temps été mis de côté, car il n'avait pas les bonnes chaussures, pas les bons habits, il allait à l’école sans rien à manger. Jusqu'au jour où un groupe d’élèves l'invite à une fête pour les faire rire. C'est là que tout à changer. Un soir, il a fait la rencontre d'Eric Judor dans le bar de Vénus où ils faisaient tous les deux rire l'agent de sécurité pour pouvoir y entrer. Ils ne se sont plus jamais quittés. Leur duo hilarant va faire rire la France entière. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux