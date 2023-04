Rancœur fatale ? Trois meurtres pour une vengeance

À Valence, le 28 janvier 2021 à neuf heures trente, trois policiers viennent de percuter volontairement un véhicule rouge qui tentait de prendre la fuite. Ils interpellent le conducteur. En 40 heures, il aurait tué trois femmes et tenté de tuer un homme qui a miraculeusement survécu. L'homme s'appelle Gabriel Fortin, il a 46 ans. Inconnu par la justice, il aurait mûri pendant des années un projet meurtrier fou visant à faire payer celle ou ceux qu'il jugeait responsables de ses échecs professionnels et de sa vie ratée. Son périple meurtrier aurait commencé deux jours plus tôt à 500 kilomètres de Valence, non loin de Colmar. Sur le parking de l'entreprise de BTP Knauf, les secours tentent de réanimer une employée de 39 ans. Estelle Luce, la directrice des ressources humaines. Elle a été retrouvée par des collègues au volant de sa voiture, inanimée. Le moteur est allumé, sa ceinture bouclée, son agresseur l'a surprise alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle et ne lui a laissé aucune chance. Elle a reçu trois balles dans la tête. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.