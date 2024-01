Rancune mortelle : double meurtre à la scierie

Vincent A. est le seul survivant d'une tuerie, survenue le 11 mai 2021 dans une scierie des Cévennes, qui a fait deux morts, son patron, Luc, 55 ans, et son collègue, Martial, 31 ans. Lorsqu'il alerte les gendarmes, Vincent désigne le tireur, Valentin Marcone, 29 ans, également ouvrier de la scierie. Mais celui-ci a pris la fuite, une gigantesque chasse à l'homme s'engage alors. Trois ans plus tard, à l'approche du procès de Valentin Marcone, nous avons rencontré sa femme, son père et sa sœur ainsi que les veuves des deux victimes. Tous tentent encore aujourd'hui de percer le mystère de cette tragédie insensée. Depuis le drame, la vie dans la vallée a repris presque comme avant. Blandine, la femme de Valentin Marcone, y vit toujours. Elle a grandi dans ce village de 200 habitants et connaissait bien les victimes. Blandine a rencontré Valentin Marcone en 2014 lors d'une soirée entre amis. Il a 22 ans et travaille dans une usine près de Nîmes. Après deux ans de relation, Valentin s'installe dans la vallée, dans la propriété des parents de Blandine et, en 2018, le couple se marie. Valentin Marcone s'intègre dans le village où il est embauché comme employé communal. Mais quelques mois plus tard, le joli tableau commence à s'assombrir.