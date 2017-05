Nadine Turquin a-t-elle tué ou fait assassiner son mari Jean-Louis Turquin ? Il y a trois mois, elle avait reçu une équipe de Sept à Huit chez elle au lendemain de la mort de son mari, et racontait sa douleur d’avoir perdu celui qu’elle aimait depuis plus de vingt ans. Aujourd’hui, elle est mise en examen et incarcérée, la justice la soupçonnant d’être responsable de sa mort.