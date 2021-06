Reconversion professionnelle : le nouveau départ des reconvertis de la pandémie

Depuis la crise sanitaire, un actif sur cinq en France aurait initié un changement de carrière, refusant de subir la crise. La pandémie a été un électrochoc. Une occasion de réaliser un rêve ou une envie. C'est le cas de Christophe. Il transforme de simples vélos en vélos électriques et il a ouvert son atelier à Bléré. Il était cadre dans une entreprise de logistique dans l'aéronautique. Il a fait quinze ans de poste à responsabilités, mais n'a qu'une seule vraie passion, la technique et le modélisme. Il a investi dix mille euros dans son projet. Isabelle, elle, dirige une entreprise d'événementiel. À cause du Covid, son activité est à l'arrêt. Endettée et acculée par les charges, à 50 ans, elle se lance dans une nouvelle carrière dans un lycée professionnel. Avec son statut de chef d'entreprise et son BTS en action commerciale, elle postule comme professeur d'économie et de gestion. Isabelle n'a jamais enseigné, mais elle sait valoriser son principal atout, son expérience. Si elle est retenue, elle enseignera 18 heures par semaine pour 1 700 euros nets par mois. C'est moitié moins que son précédent revenu.