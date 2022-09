Régime sec pour les cantines : comment réduire les prix ?

Un certain nombre de parents ont relevé parmi les hausses de cette rentrée celle du prix des cantines scolaires jusqu’à 35% par rapport à l’an dernier dans certaines écoles élémentaires. Alors, quelles conséquences pour les familles ? Quelles solutions trouvent-elles ? Comment dans certaines villes, comme à Fontenay-sous-Bois près de Paris, les régis de restauration scolaire tentent d’absorber la hausse du coût des ingrédients ? Des millions de parents recevront en fin du mois des factures un peu plus salées que l’an dernier : 10% de plus, en moyenne, en France. En cause : l’explosion du coût des denrées alimentaires et de l'énergie. Un casse-tête financier pour les collectivités qui cherchent par tous les moyens à faire des économies. Un repas de cantine coûte environ 14 euros si on compte les coûts de production, les transports, et le personnel encadrant. Alors pour éviter de faire payer plus cher aux parents, la ville va revoir ce qu’elle met dans l'assiette des enfants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.