Renaissance : le pari de la marquise de Commarque

La vie de châtelaine, on ne l'imagine pas forcément comme ça. Pas question pour la marquise Aude de Commarque, 33 ans, de passer ses journées oisives à prendre le thé. Il est 6h du matin, elle s'apprête à nettoyer son château-fort. Elle est perchée à 75 m de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 26 étages, sous la houlette de Fred, cordiste professionnel. Sans entretien régulier, les pierres se désolidarisent, inesthétiques, mais surtout dangereux. Soixante mille personnes arpentent en effet chaque année ce site au cœur du Périgord noir. Commarque, surnommée la forteresse oubliée, est un château édifié au XIIe siècle par des chevaliers. Il possède un donjon. Sous terre, il existe une grotte historique aussi vieille que Lascaux, avec ses animaux sculptés dans la roche il y a 15 000 ans. Aux manettes, une marquise au pied nu qui vient d'hériter le château bouscule les codes de l'aristocratie pour dépoussiérer son site sans le transformer en parc d'attractions. En France, deux mille châteaux sont à vendre. Réhabilité le patrimoine en péril est une aventure familiale passionnante, mais aussi un sacerdoce. C'est Hubert, 80 ans, le papa de Aude, qui a sauvé le château de ses ancêtres. La ruine était abandonnée depuis 400 ans, utilisée comme carrière de pierre. En 1968, Hubert se lance dans des travaux titanesques. La mission de sa vie. Hubert est un puriste du patrimoine, un peu à l'ancienne. Aude, sa fille, veut innover. Vous allez voir comment la marquise relève ce défi au quotidien. Aude de Commarque ne se ménage pas pour faire revivre le château familial de près de 900 ans au point de dormir sous la tente sur la propriété périgourdine. Un engagement passionné qui donne des résultats même si l'équilibre financier reste précaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.