Rendez-vous fatal, le meurtre de Sihem

Comment la lycéenne gardoise, sans histoire, a-t-elle été tuée dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier ? Il y a dix jours, d'après les témoignages recueillis par les gendarmes, Sihem quitte précipitamment le domicile de sa grand-mère vers minuit, laisse la porte ouverte, oublie son portefeuille, puis plus rien. La gendarmerie est rapidement mobilisée. D'abord orientée vers une disparition inquiétante, l'enquête est rapidement requalifiée en enlèvement, séquestration. Où est-elle partie ? Et surtout avec qui ? Très vite, les proches de la victime mettent les enquêteurs sur une piste : Mahfoud H., un père de famille qui vit à quelques kilomètres. Cet homme de 39 ans, connu des services de police, est passé aux aveux cette semaine. Mais les circonstances du drame, telles qu'il les décrit, ne convainquent pas les enquêteurs. Le soir de la disparition, l'employeur de Sihem reçoit un appel de la jeune femme vers minuit. "On m'a dit : 'Il y a Mahfoud qui vient me chercher en voiture'", témoigne-t-il. "On n'a même pas eu le temps de discuter un peu plus longtemps. On a coupé et je reçois un SMS. Elle m'a dit : 'J'y vais, je monte dans la voiture. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est Mahfoud. S'il n'y a pas de nouvelles, donne l'alerte à mes frères'", poursuit-il.