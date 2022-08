Rentrée, comment payer moins cher ?

C'est la première angoisse de la rentrée pour des millions de personnes. Comment boucler tous les achats de fourniture dont les prix ont augmenté ? Selon l'association Familles de France, le coût de la rentrée scolaire a grimpé de 4,25 % par rapport à 2021. Face à cette hausse, des parents s'organisent et font la chasse aux bons plans. Car dans la grande distribution, comme dans les magasins spécialisés, certaines enseignes tentent de limiter cette inflation. Découvrez notre document dans les coulisses de cette guerre de prix. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.